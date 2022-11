Prima pagina Gazzetta dello Sport: Juve, la rivoluzione

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 29 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dello scossone in casa Juventus. Finisce l'era di Andrea Agnelli, dimissionario insieme a Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e all'intero Cda bianconero. Alla base della decisione l'inchiesta plusvalenze di Consob e Procura. Capitolo Mondiali: Casemiro regala gli Ottavi al Brasile, in Serie A comanda il Milan.