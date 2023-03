Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao dimmi di si”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con il Milan. Leao dimmi si. Il Milan fa un'offerta record. Ultimatum del club: entro Pasqua la risposta sul rinnovo del contratto. Con i bonus sarà il più pagato (oltre 7 milioni). La sfida di domenica. Le strade del gol. Napoli non solo Osi. Milan dipende tutto da Giroud. In basso. L'Inter e una difesa in fuga. Occhio a Bastoni. Nella colonna a destra spazio alle Nazionali. I goleador a due facce. In Europa si in Italia no. Vlahovic, Lukaku e Hojlund a segno. Ma in Nazionale. La Serie A può aiutare Mancini. Pjanic su Fagioli: "Può essere il nuovo Pirlo". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).