Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pirotecnico 4-4 tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta andato in scena ieri pomeriggio a 'San Siro'. Una partita 'pazza e bellissima', con rimonte e contro-rimonte, due doppiette (due calci di rigore di Piotr Zieliński per i nerazzurri, Kenan Yıldız per i bianconeri) e al termine della quale, però, sorride soltanto il Napoli di Antonio Conte. Ora a +4 sull'Inter e a +5 sulla Juve.