Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mancini resta e cambia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 28 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la conferma di Roberto Mancini in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Nonostante il fallimento della qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il C.T. ripartirà da forze fresche: Marco Verratti, unico intoccabile a centrocampo, sarà affiancato dal milanista Sandro Tonali. In attacco, spazio a Nicolò Zaniolo ed al bomber del futuro Gianluca Scamacca.