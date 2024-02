Prima pagina Gazzetta dello Sport: Pioli, i conti non tornano

In alto, sotto la testata, presentazione dei due recuperi di Serie A , ovvero Sassuolo-Napoli ( ore 18:00 ) e Inter-Atalanta ( ore 20:45 ). I nerazzurri di Simone Inzaghi , con un successo, andrebbero a +12 sulla Juve seconda in classifica e a +16 sul Milan, chiudendo, di fatto, i giochi Scudetto a fine febbraio.

A proposito dei rossoneri. I conti, per la compagine di Stefano Pioli, non tornano. La vetta, come visto, è lontana e la difesa è da ricostruire. Al Diavolo serve di più. E secondo il vicedirettore della 'rosea', Andrea Di Caro, per restare allenatore del Milan anche nella prossima stagione Pioli non può far altro che vincere l'Europa League.