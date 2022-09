Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia, gioia amara”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando del successo dell'Italia di Roberto Mancini in Ungheria. Un 2-0 firmato da Giacomo Raspadori e Federico Dimarco che spedisce gli Azzurri alle final four di Nations League. Sarà dura, a questo punto, superare i rimpianti e l'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.