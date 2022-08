Prima pagina Gazzetta dello Sport: Inter, che lezione

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della grande vittoria della Lazio, che ha battuto l'Inter 3-1 nel posticipo di ieri sera in Serie A. Decisivi i cambi di Maurizio Sarri, con Luis Alberto e Pedro autori di un gol ciascuno. Questa sera, a San Siro, andrà di scena il Milan contro il Bologna: l'occasione per Rafael Leao di scacciare le voci di mercato sul campo. Sulla destra, invece, il ritorno all'Allianz Stadium di Paulo Dybala per Juventus-Roma.