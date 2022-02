Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve forza 7”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 27 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 27 febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo della Juventus in casa dell'Empoli (3-2) in uno degli anticipi del sabato di Serie A. Decisivo, per i bianconeri di Massimiliano Allegri, il solito Dušan Vlahović, autore di una doppietta.

Stasera, intanto, si giocherà Lazio-Napoli e i partenopei potrebbero andare in testa alla classifica con il Milan. Ovviamente, Ciro Immobile permettendo. In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia in programma martedì sera a 'San Siro'.

Stefano Pioli spera di ritrovare il miglior Franck Kessié e chiede di più a tutti, anche a Rafael Leão. Dall'altra parte, invece, Simone Inzaghi si augura che finisca la crisi di Lautaro Martínez e lancia Robin Gosens. Il conflitto tra Russia e Ucraina fa sentire i propri effetti sul mondo del calcio.

Polonia e Svezia si rifiutano di giocare contro i russi nei playoff Mondiali di marzo, mentre Roman Abramović lascia la proprietà del Chelsea. Infine, in Premier League, è tornato in campo, con la maglia del Brentford, il danese Christian Eriksen. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 27 febbraio 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI