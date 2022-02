Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince la Juventus di Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo della Juventus in casa dell'Empoli (3-2) in uno degli anticipi del sabato di Serie A. Decisivo, per i bianconeri di Massimiliano Allegri, il solito Dušan Vlahović, autore di una doppietta. Stasera, intanto, si giocherà Lazio-Napoli e i partenopei potrebbero andare in testa alla classifica con il Milan. Ovviamente, Ciro Immobile permettendo. In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia in programma martedì sera a 'San Siro'. Stefano Pioli spera di ritrovare il miglior Franck Kessié e chiede di più a tutti, anche a Rafael Leão. Dall'altra parte, invece, Simone Inzaghi si augura che finisca la crisi di Lautaro Martínez e lancia Robin Gosens. Il conflitto tra Russia e Ucraina fa sentire i propri effetti sul mondo del calcio. Polonia e Svezia si rifiutano di giocare contro i russi nei playoff Mondiali di marzo, mentre Roman Abramović lascia la proprietà del Chelsea. Infine, in Premier League, è tornato in campo, con la maglia del Brentford, il danese Christian Eriksen.