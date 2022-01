Prima pagina Gazzetta dello Sport: “StraInter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 27 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 27 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il trasferimento di Robin Gosens dall'Atalanta all'Inter. Attualmente infortunato, farà le visite in giornata con il club meneghino. In estate, poi, arriveranno Davide Frattesi e Gianluca Scamacca dal Sassuolo: l'obiettivo è quello di aprire un ciclo.