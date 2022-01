Quotidiani sportivi, le prime pagine di mercato su Gosens e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il trasferimento di Robin Gosens dall'Atalanta all'Inter. Attualmente infortunato, farà le visite in giornata con il club meneghino. In estate, poi, arriveranno Davide Frattesi e Gianluca Scamacca dal Sassuolo: l'obiettivo è quello di aprire un ciclo. La Juventus, che si prepara ad accogliere Dušan Vlahović, rischia di perdere Paulo Dybala a parametro zero: sull'argentino è piombato anche il Manchester City di Pep Guardiola. Nonostante l'acquisto del serbo, Álvaro Morata può restare in bianconero. Approfondimento sui conti della Fiorentina di Rocco Commisso, che sta intascando tantissimo dalle cessioni e chiosa sul Milan. Se, infatti, ieri Zlatan Ibrahimović si è già allenato, a fare da contraltare c'è l'infortunio di Franck Kessié in Coppa d'Africa.