Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 26 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions League. In alto la Juventus: è sempre emergenza. Niente Vlahovic e McKennie KO. Oggi sognano in tre. Inter vai alle stelle. Milan, Leao in panchina. Okafor con Abraham. Atalanta, Gasperini non vuole scherzi. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.