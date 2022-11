Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ahi Neymar, il Brasile trema”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 26 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'infortunio rimediato da Neymar nel finale di Brasile-Serbia 2-0: lesione ai legamenti della caviglia per 'O Ney', i suoi Mondiali potrebbero essere già finiti. Claudio Ranieri, ad ogni modo, vede la 'Seleção' di Titê favorita per la conquista del titolo in Qatar.