Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Così ti rifaccio la Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus: "Così ti rifaccio la Juve". Arriva Giuntoli per la ricostruzione. In alto il calciomercato. Frattesi-Lukaku derby mercato. L'assalto Milan, c'è Colombo nella trattativa. Inter no del Chelsea al prestito per Lukaku. In basso: la Roma fa un altro colpo ecco Kristensen. Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.