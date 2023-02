Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby ring”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 25 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 25 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre parlando di Milan e Inter. Derby ring. Lite Inter e Milan tra stadio e Champions. Scontro sul nuovo San Siro: Zhang deluso da Cardinale. Il duello Cina-Usa piomba anche sul campionato. Juve fiducia al Max. Tecnico confermato. Incontro sul futuro. Priorità DI Maria. L'Europa chiama. Grifo e il Friburgo per Allegri: "Ho i parenti bianconeri". Roma è dura Real Sociedad. Spalletti torna a Empoli con più di mezzo scudetto. "Superlega, vincerà la Uefa". La previsione degli ex giudici. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).