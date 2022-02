Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Straderby”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 25 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei temi del campionato di Serie A. In programma oggi, infatti, i primi due anticipi della 27^ giornata: si tratta di Milan-Udinese (ore 18:45) e Genoa-Inter (ore 21:00). Mentre Stefano Pioli chiede ad Olivier Giroud i gol per l'allungo in vetta alla classifica, Simone Inzaghi ritrova i titolari Alessandro Bastoni e Marcelo Brozović.