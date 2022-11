Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazzo Mondiale”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e dei risultati folli che sta proponendo in questa prima fase. Cade anche la Germania, rimontata e battuta 1-2 dal Giappone. Tedeschi in campo in ampia protesta per le decisioni della FIFA in merito all'utilizzo della fascia da capitano 'One Love'.