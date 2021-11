Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Una Juve da 4”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 novembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la pesante sconfitta (0-4) della Juventus in casa del Chelsea in Champions League. 'Blues' ora primi nel girone. I bianconeri vogliono correre ai ripari stanziando 50 milioni di euro nel calciomercato di gennaio per comprare Dušan Vlahović dalla Fiorentina.

Quindi, si parla di Inter-Shakhtar Donetsk ed Atlético Madrid-Milan, impegni odierni delle squadre milanesi. I nerazzurri cercano tre punti per passare il turno, i rossoneri sono obbligati a vincere per continuare a sperare nell'impresa. 3-3 a Berna dell'Atalanta contro lo Young Boys: all'ultima giornata servirà battere il Villarreal per passare agli ottavi.

Il Napoli ha perso Victor Osimhen per 3 mesi dopo l'intervento alla faccia, mentre l'Italia medita di convocare i naturalizzati Luiz Felipe e João Pedro per le prossime partite. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

