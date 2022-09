Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia che piace”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini a 'San Siro' contro l'Inghilterra. Gran gol di Giacomo Raspadori a metà ripresa e Azzurri ancora in corsa per le Final Four di Nations League. Impresa possibile, però, soltanto vincendo lunedì sera in Ungheria.