Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Massimiliano Allegri sull'obiettivo Champions League per la sua Juventus e sulle condizioni fisiche di Paul Pogba e Dušan Vlahović. In alto, sotto la testata, il 'gioco dei 9' tra Milan e Roma.