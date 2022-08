Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Max a secco”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 23 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del pareggio a reti bianche della Juventus, di scena ieri sera contro la Sampdoria in Serie A. La Roma di José Mourinho, invece, raggiunge Inter e Napoli in testa alla classifica dopo la vittoria contro la Cremonese. A destra attenzione sul calciomercato del Milan, a un passo da Jean Onana del Bordeaux.