Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Europa rieccoci”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l'Italia. Europa rieccoci. Missione europero. L'Italia a Napoli sfida l'Inghilteraa. Ripartiamo da campioni in carica per riscattare l'esclusione Mondiale. Mancini: "Retegui ricorda Batigol". A destra. Inter e Milan svalutate. Il calo è allarmante. Le due rosa valgono 200 milioni in meno. Napoli, Osimhem sulle orme di Ibra. Lo scudetto da bomber numero 1. Il figlio di Tacconi: "Chiede se alla Juve ridaranno i 15 punti". Bagnania e Marquez pronti per lo sprint. Aouani contro i razzisti: "Chi mi insulta fa pena". Ecco la prima pagina di oggi della Gazzetta (clicca per ingrandire).