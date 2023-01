Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve non molla”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus: la furia bianconera dopo il meno 15. E oggi c'è l'Atalanta. La Juve non molla. Perché è stata punita soltanto la signora. In alto la Serie A: Napoli 50, Salernitana battuta e + 12. Osimhen trascina tutti e chiude l'andata con un ritmo record. Euro Toro, salto in alto Djuric. In basso l'Inter: Skriniar, il difensore via subito? L'Inter chiede al PSG almeno 20 milioni. Si chiude con il Milan: Ibra, stop a fine campionato, ma resterà al Milan futuro da testimonial. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).