Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pogba ha detto Juve”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 21 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del prossimo colpo di calciomercato della Juventus. Definito, infatti, il ritorno di Paul Pogba, che si svincolerà dal Manchester United a parametro zero. Contratto fino al 30 giugno 2025, ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Decisive la presenza di Massimiliano Allegri e la volontà di tornare a Torino.

L'Inter, intanto, non si rassegna a vedere andare via gratis Ivan Perišić e torna all'assalto del croato per il rinnovo del contratto: pronto l'accordo fino al 30 giugno 2024 da 6 milioni di euro netti all'anno che chiedeva l'ex Bayern, ma legato a presenze ed obiettivi da centrare.

Spazio, poi, al Milan tra la voglia di mettere le mani sul 19° Scudetto della sua storia, con le motivazioni che spingono mister Stefano Pioli, ma ma anche Mike Maignan e Zlatan Ibrahimović, fino alle vicende societarie. Il fondo Elliott, infatti sta per vendere il club a RedBird per 1,3 miliardi di dollari. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 21 maggio 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI