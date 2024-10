Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan con Chukwueze, resiste in dieci

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 20 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con con la vittoria di Sinner che si conferma re del tennis Mondiale. In altro le vittorie con brivido di Juventus e Milan. Milan avanti con Chukwueze, resta in dieci, ma resiste. Bianconeri con l'uomo in più per un'ora contro la Lazio, ma vincono all'85' per un autogol. Roma-Inter, tango argentino tra Dybala e Lautaro Martinez. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.