Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi: ‘L’Inter è con me'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 20 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi dell'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è assolutamente convinto di avere la squadra dalla sua parte e che il cambio di marcia, in Serie A e in Champions League, arriverà dopo la sosta per le Nazionali.

Fiducia a tempo, invece, per Massimiliano Allegri alla Juventus: la società è con l'allenatore, ma chiede una svolta immediata. Ai tifosi piacerebbe vedere Paolo Montero in panchina; tra i tecnici che potrebbero arrivare in corsa, invece, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Paulo Sousa. Intanto Paul Pogba vive sotto scorta per i noti problemi famigliari.

In casa Milan si torna a parlare del rinnovo del contratto di Rafael Leão: il portoghese ha fretta di rinnovare con i rossoneri. Si parla, quindi, del cammino fatto finora dall'Atalanta in campionato. Chiosa con un'intervista esclusiva ad Eusebio Di Francesco e con la possibilità che Fabio Cannavaro sieda sulla panchina del Benevento in Serie B. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 20 settembre 2022