Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Come ti sistemo l’ex”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In primo piano i due big match Lazio-Juventus e Inter-Napoli, che vedono due grandi ex in panchina: Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, qualche anno fa allenatori delle squadre che affronteranno in questo weekend. A destra l'incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola. Sul piatto il rinnovo di Alessio Romagnoli con lo sconto.