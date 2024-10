Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Leao sei fuori”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 19 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con Rafael Leao e la scelta di Paulo Fonseca di lasciarlo fuori in occasione di Milan-Udinese, quantomeno dal 1'. Un pugno duro da parte del tecnico lusitano per lanciare un segnale allo spogliatoio. Nella parte bassa spazio anche alla Juventus, con il possibile spazio per Kenan Yildiz dal 1'. In alto, invece, la questione Jannik Sinner, tra il ricorso e il match con Carlos Alcaraz. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.