Prima pagina Gazzetta dello Sport: Fonseca tutto nel derby. Sarri in pole

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions League. Inter da grande. Ottimo 0-0 in casa del City. In alto l'addio e il ricordo di Schillaci, morto nella giornata di ieri. Fonseca si gioca tutto nel derby. Sarri in pole. Via De Rossi, la Roma a Juric. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.