Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan leone”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la Champions League. Milan leone. Champions, Napoli eliminato, è semifinale. Dopo 16 anni è tra le big con Leao super. Giroud in gol e Maignan eroe. Osimhen fa 1-1. Pioli nella storia. Rabbia Spalletti. Avanti anche il Real Ancelotti. In basso. Inter il premio è il derby. Ore 21: Benfica a San Sro. Inzaghi avanti 0-2 e sotto pressione. Si gioca qualificazione e panchina. Juve su decide sul meno 15. Può esserci il nuovo processo. Ferrari 8 mosse per avvicinarsi alla Red Bull. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).