Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter in porto”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con gli anticipi della Serie A. Stesa l'Udinese, mercoledì Champions. L'Inter in Porto. Lukaku segna in A dopo 189 giorni. Sotto, Luce Milan. La settimana perfetta del diavolo. Messias gol a Monza terzo 1-0 consecutivo di Pioli. Il Napoli e Troisi. Ricomincio dal terzo scudetto i gol di Osimhen come in un film. Allegri ha scelto. Max a La Spezia con la Juve B. Chiesa-Di Maria per Nantes. Hojlund, Abraham e Immobile per rispondere qui servono i gol. Castagner, addio al mister del Perugia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).