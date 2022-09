Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Napoli, belle d’Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello scontro diretto tra le 'belle d'Italia'. Stasera, infatti, alle ore 20:45 a 'San Siro', si disputerà Milan-Napoli , sfida tra le prime due (con l' Atalanta ) della classifica di Serie A . Tanti i temi della partita: Stefano Pioli contro Luciano Spalletti , ma anche Theo Hernández contro Kvicha Kvaratskhelia e Charles De Ketelaere contro Kim Min-Jae .

Gare importanti e molto delicate, però, prima, per l' Inter di Simone Inzaghi , di scena alle ore 12:30 sul campo dell' Udinese e per la Juventus di Massimiliano Allegri , che alle ore 15:00 a Monza sarà chiamata a risollevarsi. Sotto la testata si parla degli anticipi di ieri in campionato, con le vittorie di Empoli , Spezia e Sassuolo rispettivamente contro Bologna , Sampdoria e Torino .

In Premier League, invece, ben 6 reti del Tottenham di Antonio Conte al Leicester City e primato in graduatori per gli 'Spurs'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).