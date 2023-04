Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Coppa Mia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, apre con la Champions League. Coppa Mia. Ritorno quarti di Champions: Napoli-Milan. Alle ore 21 la puntate (semi)finale. Dal 10 di Diego a Van Basten tra preghiere ed eroi da mito. Spalletti chiede la rimonta a Osi. Pioli con un gol in più e Leao. Prepariamoci alla notte più lunga. L'Inter tifa derby in attesa del benfica, sogna l'Euro-rivincita. In basso. Juve, all'attacco del -15, ma c'è l'ipotesi riduzione. L'ansia di papà Immobile. Giorno e notte con la figlia. Rigore col Var, pari della Fiorentina. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).