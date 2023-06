Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Uno-due Inter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 17 giugno 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina odierna de La Gazzettadello Sport apre con il calciomercato dell'Inter. Si sblocca Frattesi, preso Bisseck. Nel taglio in alto. Rivoluzione Italia, è arrivato il momento di cambiare. Sul taglio a sinistra, via mezzo Milan. Fuori in 13 c'è anche De Ketelaere. Mi compro Milik. Il mio Rudi. Ecco la prima pagina de La Gazzettadello Sport.