Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Altro che festa: Milan contestato”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la feroce contestazione dei tifosi del Milan al termine della partita pareggiata ieri sera a 'San Siro' contro il Genoa (0-0). Rossoneri ottavi in classifica a - 14 dalla vetta nel giorno della festa per i 125 anni. Ma l'allenatore Paulo Fonseca è soddisfatto: "È mancato soltanto il gol".