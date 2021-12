Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri si rifà la Juve”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 dicembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il calciomercato di gennaio e, in particolare, la rivoluzione che ci si attende in casa Juventus. Servono rinforzi in ogni reparto: i più suggestivi sono Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) e Anthony Martial (Manchester United).

Partita, intanto, in casa Inter, l'operazione 20° Scudetto: per far sì che arrivi, però, ci vogliono più soldi e più campioni. Anche se, dietro, il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti vogliono fare di tutto per andare oltre il secondo posto e insidiare la capolista.

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini presto accoglierà i naturalizzati brasiliani Luiz Felipe e João Pedro, mentre i club europei minacciano di non mandare i propri giocatori in Coppa d'Africa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 dicembre 2021