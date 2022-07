Prima pagina Gazzetta dello Sport, Dybala: “Inter prendimi, ma fai presto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della questione relativa a Paulo Dybala, ancora svincolato dopo l'addio alla Juventus a parametro zero. Napoli e Roma sono in agguato, ma l'argentino continua ad aspettare l'Inter. Sulla destra l'intervista a Lele Adani, che promuove il 'Milan di classe', sottolineando il talento di Yacine Adli e il possibile colpo di calciomercato Charles De Ketelaere.