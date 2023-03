Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napolé! E 3. Voglia di derby”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Eintracht Francoforte, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Netto 3-0 degli Azzurri sui tedeschi (doppietta di Victor Osimhen, rigore di Piotr Zieliński): qualificazione ai quarti del torneo per la prima volta nella storia.

Si tratta della terza compagine italiana, dopo Milan e Inter, ad approdare tra le prime 8 d'Europa. La nota negativa? Prima della partita, scontro tra ultras in città: centro di Napoli devastato. In alto, sotto la testata, si parla già del sorteggio dei quarti di Champions, in programma domani alle ore 12:00.

A Milano sembra esserci tanta voglia di derby. Per il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, sarebbe importante per la città. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, lo vorrebbe soltanto in finale. Oggi, infine, spazio al ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League.

La Juventus difenderà il suo vantaggio a Friburgo chiedendo a Dušan Vlahović una rete; la Roma di Paulo Dybala andrà a giocare a San Sebastián contro la Real Sociedad; trasferte per Fiorentina e Lazio contro Sivasspor e AZ Alkmaar. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

