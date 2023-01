Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Occhio Allegri! La Juve cambia tutto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta pesante (5-1) sul campo del Napoli. Con il nuovo Consiglio d'Amministrazione pieni poteri a Maurizio Scanavino e stop alle spese folli sul mercato. In bilico, per il futuro, lo stesso Allegri, oltre che Federico Cherubini.