Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dybala, gol senza Joya”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 16 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo per 2-0 della Juventus sull'Udinese. Tiene banco, però, il caso Paulo Dybala: segna, non esulta, fulmina qualcuno in tribuna e lancia messaggi inquietanti sul rinnovo di contratto a fine partita.

In alto, sotto la testata, si esalta il colpo del Torino, che vince 2-1 in casa della Sampdoria in rimonta grazie ai gol di Wilfried Singo e dell'ex Dennis Praet. Si parla, poi, del big match odierno in Serie A, ovvero Atalanta-Inter: super battaglia anche tra Luis Muriel ed Edin Džeko.

In casa Milan, invece, si parla di calciomercato: il difensore arriverà 'last minute' e sarà uno tra Eric Bailly, Abdou Diallo e Nicola Casale. Il Genoa esonera Andriy Shevchenko mentre la Roma, a centrocampo, accoglie Sérgio Oliveira, oggi in campo contro il Cagliari. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

