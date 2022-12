Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tonali col Diavolo in corpo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 16 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre apre con le parole di Sandro Tonali, classe 2000 del Milan, che non ha mai nascosto la propria fede rossonera fin da bambino. Lo conferma ancora e parla del 2023 rossonero, tra obiettivi e rincorse. Sul proprio futuro, poi, aggiunge di poter restare a vita.