Quotidiani sportivi, le prime pagine: Tonali col Diavolo in corpo

La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 16 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Sandro Tonali, classe 2000 del Milan, che non ha mai nascosto la propria fede rossonera fin da bambino. Lo conferma ancora e parla del 2023 rossonero, tra obiettivi e rincorse. Sul proprio futuro, poi, aggiunge di poter restare a vita. Si parla, quindi, sotto la testata, della finale del Mondiale che si avvicina, con il mondo che sembra preferire una vittoria argentina. Di spalla il no della UE alla Superlega, che complica i piani delle società.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 16 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di José Mourinho che in Portogallo vorrebbero come nuovo commissario tecnico. Resterebbe alla Roma con il doppio ruolo. In basso spazio al calciomercato nerazzurro e non solo, mentre di spalla l'allarme influenza che c'è in casa Francia in vista della finale. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina invece.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 16 dicembre 2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Superlega bocciata dalla UE, con un titolo chiaro: "No Superlega, no sanzioni". Niente competizione, ma difficile anche che vengano punite le società. In basso ovviamente ancora spazio alla finale, mentre anche qui per il Milan non c'è posto.