Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan a tutta, Juve a zero

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria casalinga del Milan contro la Dinamo Zagabria che ha portato i rossoneri in testa al gruppo E di Champions League. In alto la seconda sconfitta consecutiva in Europa per la Juventus: fischi all'Allianz Stadium e Leonardo Bonucci si dice preoccupato. A destra il Napoli, prossimo avversario della squadra di Stefano Pioli in Serie A, vince 3-0 in casa dei Rangers.