Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, sempre Lautaro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre parlando della Serie A: "Inter, sempre Lautaro". Tre gol in una settimana e ora il derby in Arabia. Vittoria sofferta contro il Verona e aggancio al terzo posto della Juventus. "Milan, così perdi tutto". Non vince più e a Lecce deve rimontare due reti. Nella colonna di destra ancora Serie A: "Juve, ira del club. Allegri e l'ombra di Conte e Zidane". "Napoli-Spalletti fino al 2025". Si chiude con lo sci e il super g della Brignone.