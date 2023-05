Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Re è tornato”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la Serie A. Il Re è tornato. Lukaku scatenato. L'Inter batte il Sassuolo: presa la Juventus. Romelu con una doppietta festeggia il compleanno. In gol anche Lautaro. Settima vittoria di fila. Al centro. Sotto accusa. Sconfitto dallo Spezia a due giorni dall'Euroderby. Milan ko poi, il faccia a faccia con la curva. A sinistra, a volte rientrano. Niente riscatto per quattro Juve. In basso la Milano Football Week. Da Sacchi a Rijkaard. "Pioli rimonta così". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).