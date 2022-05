Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby pigliatutto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 14 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infinito derby tra Milan e Inter per la conquista dello Scudetto. Domani duello a distanza: rossoneri impegnati a 'San Siro' contro l'Atalanta, nerazzurri di scena a Cagliari. Saranno decisivi i due leader del centrocampo, Sandro Tonali e Nicolò Barella? Due grandi ex come Roberto Donadoni e Giuseppe Bergomi hanno provato ad ipotizzare come sarà la volata finale.