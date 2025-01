Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Rashford o Walker”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della marcia Scudetto del Napoli di Antonio Conte e dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri vincono 0-1 sul campo del Venezia (gol di Matteo Darmian) e volano al secondo posto in classifica in Serie A, a quota 43 punti, a - 4 dalla capolista ma con 2 partite in meno.