Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rissa da VAR”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con quanto successo ieri all'Allianz Stadium nel finale di partita tra Juventus e Salernitana . Granata avanti 0-2, rimonta bianconera fino al 2-2 con terzo gol di Arkadiusz Milik al 94' apparso regolare. Scoppia il finimondo con tanti espulsi ed una rissa da ... V.A.R. .

Si parla, quindi, di Olivier Giroud, attaccante del Milan, costato davvero poco ai rossoneri nell'estate 2021 ma che, in relazione ai gol segnati, a conti fatti rappresenta un vero affare per il club di Via Aldo Rossi. All'Inter, invece, può recuperare già per la sfida di Udine di domenica prossima il bomber belga Romelu Lukaku. Servirà moltissimo contro una squadra, quella di Andrea Sottil, decollata in questa fase del campionato.