Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, c’è da spostare Lukaku”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 12 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. La crisi del Chelsea, infatti, potrebbe consentire ai nerazzurri di riportare il bomber belga a Milano nella prossima stagione. Soltanto, però, con la formula del prestito ed ingaggio ridotto. Occhio, però, al Tottenham di Antonio Conte.

Oggi, intanto, in Serie A si disputano Sampdoria-Juventus (ore 18:00), con Massimiliano Allegri che non dovrebbe far giocare Dušan Vlahović e Milan-Empoli (ore 20:45) dove Stefano Pioli si affiderà ad Olivier Giroud per centrare i tre punti.

In alto, sotto la testata, si parla della Roma di José Mourinho, che si sta abituando a vincere di 'corto muso', e della crisi del PSG nel calcio e dei Los Angeles Lakers nel basket. Spendere più degli altri, evidentemente, non equivale a vincere. Eletto, infine, il nuovo Presidente della Lega Serie A: si tratta di Lorenzo Casini. Ma mancano i voti delle big. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

