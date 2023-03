Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter senza scuse”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 11 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ennesima sconfitta esterna dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri perdono, 2-1, in casa dello Spezia: a segno Daniel Maldini e M'Bala Nzola. La società è stufa dell'allenatore: contro il Porto, in Champions League, si gioca la panchina.